Зеленский хочет провести Олимпийские игры, как Янукович

Украинский президент Владимир Зеленский дал распоряжение разработать план подготовки инфраструктуры для проведения Олимпиады на Украине. Об этом сообщила пресс-служба украинского гаранта.

Пока Зеленский поручил подготовить план для подготовки. Целями он обозначил готовность Украины в течение трех-четырех лет построить всю необходимую инфраструктуру. Такое распоряжение он отдал на встрече с главой украинского Минспорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой.

«Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады», — начал Зеленский за здравие, а потом кончил почти за упокой, — «Надо хотя бы пытаться этого достичь».

Вообще, Зеленский обещал сломать всю старую систему и построить новое государство. Сейчас на шее Украины висят огромные долги, экономику разъедает коррупция, на Донбассе идет война. Перспективы Украины получить право провести Олимпийские игры выглядят весьма призрачными. Поэтому Сергею Бубке пришлось спустить главу государства на землю. Он заметил, что наиболее реалистичной для официального Киева является возможность претендовать на юношеские Олимпийские игры, и то в каком-нибудь отдаленном будущем.

В свою очередь, Зеленский предложил всем быть амбициозными. Не сообщается, кто надоумил его на столь неординарную в нынешней ситуации идею. Украинские СМИ напомнили своей аудитории, что примерно об этом мечтал Янукович. Стоит напомнить, закончил тот тоже весьма неординарно.