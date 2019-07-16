Украинский дипломат перечислил обязательные условия прекращения войны в Донбассе
16 июля 2019, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский дипломат Олег Волошин перечислил условия, необходимые для прекращения вооруженного противостояния на территории Донбасса. По данному вопросу Волошин высказался в беседе с представителями СМИ.
По словам дипломата, конфликт удастся урегулировать только тогда, когда Киев откажется от курса на присоединение к Североатлантическому альянсу. Кроме того, необходимо снять блокаду с Донбасса, наделить его особым статусом и амнистировать участников боевых действий, процитировал Олега Волошина интернет-ресурс «ПолитНавигатор».
Ранее во вторник сообщалось, что в российском Совете Федерации назвали причину нежелания Евросоюза останавливать противостояние на востоке Украины.