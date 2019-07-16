Экс-начальник Генштаба ВСУ поведал об упущенном шансе в борьбе за Крым в 2014-м

Киевские военные знали, как «защитить» Крым в 2014 году, и готовились к этому, однако полуостров был потерян из-за бездействия политиков. Такую позицию высказал Владимир Замана, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины.

Как рассказал Замана, для того, чтобы разблокировать перешейки, соединяющие Крым с Украиной, ВСУ потребовалось бы четыре взвода. После захвата данной территории военные могли бы усилить свою группировку на полуострове, отметил экс-начальник Генштаба. Из его слов, приведенных «ПолитНавигатором», следует, что армия не стала действовать по причине отсутствия соответствующих приказов.

Ранее сегодня сообщалось, что последний украинский премьер Крыма Анатолий Могилев возложил ответственность за потерю региона на киевских руководителей.