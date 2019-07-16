//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире 13+

Экс-начальник Генштаба ВСУ поведал об упущенном шансе в борьбе за Крым в 2014-м

16 июля 2019, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-начальник Генштаба ВСУ поведал об упущенном шансе в борьбе за Крым в 2014-м
фото: Mikhail Palinchak / globallookpress.com

Киевские военные знали, как «защитить» Крым в 2014 году, и готовились к этому, однако полуостров был потерян из-за бездействия политиков. Такую позицию высказал Владимир Замана, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины.

Последний украинский премьер Крыма назвал виновников потери полуострова Киевом

Последний украинский премьер Крыма назвал виновников потери полуострова Киевом

Как рассказал Замана, для того, чтобы разблокировать перешейки, соединяющие Крым с Украиной, ВСУ потребовалось бы четыре взвода. После захвата данной территории военные могли бы усилить свою группировку на полуострове, отметил экс-начальник Генштаба. Из его слов, приведенных «ПолитНавигатором», следует, что армия не стала действовать по причине отсутствия соответствующих приказов.

Ранее сегодня сообщалось, что последний украинский премьер Крыма Анатолий Могилев возложил ответственность за потерю региона на киевских руководителей.

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ДЦ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Город М

Пешком на работу

Пешком на работу

Маятниковая миграция – бич мегаполисов. Москва – не исключение. Ещё несколько лет назад порядка 3, 5 млн человек ежедневно по утрам устремлялись в центр. А вечером этот поток людей и машин шёл в обратном направлении. В результате страдала экология, возникали транспортные проблемы.

//В мире

Бывший киевский министр описал сценарий начала техногенной катастрофы на Украине

Бывший киевский министр описал сценарий начала техногенной катастрофы на Украине

Остановка транзита газа через Украину спровоцирует в стране техногенную катастрофу. С таким прогнозом выступил некоторое время назад Виктор Суслов, бывший министр экономики соседнего государства.

//Общество

Аналитик спрогнозировал уничтожение «москитного флота» России в случае войны

Аналитик спрогнозировал уничтожение «москитного флота» России в случае войны

Небольшие военные корабли, которые принято называть «москитным флотом», не дают России возможности геополитического влияния в регионах мира. Такое мнение на страницах прессы высказал эксперт Дмитрий Литовкин.

//В мире

Украинский политолог озвучил условие снятия Зеленским блокады с Крыма и Донбасса

Украинский политолог озвучил условие снятия Зеленским блокады с Крыма и Донбасса

Владимир Зеленский после выборов в Верховную Раду может снять введенную предыдущими киевскими властями блокаду Крыма и Донбасса. Такое заявление в разговоре со СМИ сделал украинский политолог Руслан Бортник.

//В мире

Конфликтолог с Украины заявил о победе России и ее «прорыве обороны» в ПАСЕ

Конфликтолог с Украины заявил о победе России и ее «прорыве обороны» в ПАСЕ

Возвращение российской делегации всех прав в Парламентской ассамблее Совета Европы стало большой победой Москвы. Такое заявление сделал Григорий Перепелица, украинский конфликтолог-международник.

//Новости СМИ2

//Общество

Москвичи чаще всего из экзотических животных выбрасывают змей, игуан и попугаев

Москвичи чаще всего из экзотических животных выбрасывают змей, игуан и попугаев

Стало известно, каких экзотических животных чаще всего выкидывают жители Москвы. Соответствующей информацией поделился Антон Кульбачевский, глава департамента природопользования и охраны окружающей среды.

//В мире

Крупнейший в Европе алмаз обнаружили в Архангельской области

Крупнейший в Европе алмаз обнаружили в Архангельской области

На месторождении им. В. Гриба в Мезенском районе Архангельской области был обнаружен самый крупный алмаз в Европе. Согласно последней информации источников, масса находки составляет 222,09 карата.

//Шоу-бизнес

Джоли отправила детей погостить к Брэду Питту

Джоли отправила детей погостить к Брэду Питту

Брэд Питт всё-таки смог "отвоевать" детей у бывшей звёздной супруги Анджелины Джоли. Актриса не успевает следить за шестью детьми из-за плотного графика на съёмках, поэтому приняла решение отправить их на время к отцу.

//Шоу-бизнес

Певица Слава одобряет откровенные фотосессии своей дочери

Певица Слава одобряет откровенные фотосессии своей дочери

Известная российская певица Слава рассказа о своём отношении к откровенным фотосессиям 19-летней дочери Александры. По её словам, в своей молодости она тоже была не прочь оголиться. Единственное, всегда была против татуировок.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Шпионаж

Тайны подводной разведки

Тайны подводной разведки

Лето для подводников Северного флота – несчастливое время года. 12 августа 2000 г. затонул атомный подводный ракетоносный крейсер К-141 «Курск». 1 июля этого года в результате пожара на атомной глубоководной субмарине «Лошарик» флот потерял свою элиту – 14 героев-гидронавтов.

//Общество

«Хороша башка у Сытина»

«Хороша башка у Сытина»

85 лет назад ушёл из жизни Иван Дмитриевич Сытин – человек, воплотивший мечту поэта о времени, в котором «мужик не Блюхера и не милорда глупого – Белинского и Гоголя с базара принесёт». Будущий просветитель родился за 10 лет до отмены крепостного права. В семье было четверо детей.

//Культура

Праздник красоты, музыки и шедевров

Праздник красоты, музыки и шедевров

Традиционно 1 июля на сцене Российского академического молодёжного театра Мельпомена и Талия уступают свои права Терпсихоре. «Летние балетные сезоны» собирают поклонников русского классического балета уже в девятнадцатый раз. Кто сказал, что лето – не время для театра?

//Экономика

Женьшень и золотой корень Уссурийской тайги – 3

Женьшень и золотой корень Уссурийской тайги – 3

«Аргументы Недели» продолжают публикацию цикла статей, посвящённых научным открытиям доктора биологических наук Валерия Зюганова. Работая над созданием эликсира, Зюганов решил не зацикливаться на водных организмах, а поизучать и другие виды биологического разнообразия Земли.

//Культура

Несгибаемые русские женщины: сцена как дом памяти

Несгибаемые русские женщины: сцена как дом памяти

Когда от меня требуют дать навигацию по театрам, я теряюсь, мало ли какой вкус у того-иного зрителя. И всё-таки премьеру «Московского хора» Л. Петрушевской в постановке режиссёра Н. Кобелева в Театре им. Маяковского можно назвать событием. Не планетарного масштаба, конечно.

//Общество

США подталкивают Турцию к выходу из НАТО

США подталкивают Турцию к выходу из НАТО

Как бы долго ни вилась верёвочка американских угроз Турции в деле вокруг покупки ЗРС С-400, но и она подошла к концу. Самолёты Ан‑124‑100 и Ил-76МД/ТД с компонентами первого дивизиона этой российской системы ПВО прибыли в Турцию. Она стала первой страной НАТО, купившей С-400.

//Общество

Россия: отстать навсегда?

Россия: отстать навсегда?

В науке есть такое определение «окно Овертона». Концепция Джозефа Овертона на пальцах объясняет, как в массовое сознание любого общества можно внедрить ложные идеи, которые будут восприниматься как абсолютная истина. Причём без ощущения навязанности чужого мнения.

//Экономика

Металлические лбы Минпромторга

Металлические лбы Минпромторга

Новости с мировых экономических фронтов сейчас приносят события вокруг торговой войны США и Китая. Решится ли Пекин применить своё главное экономическое термоядерное оружие. Пекин может устроить распродажу облигаций (на сумму $ 1,1 трлн) которая поставит противника на колени.

//Экономика

Авианосцы у России будут. Когда – неизвестно

Авианосцы у России будут. Когда – неизвестно

Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге – событие знаковое. Тут всё видно как на ладони – стоит у причальной стенки новый боевой корабль, значит, работа идёт. А если взахлеб рассказывают о перспективах 2050 года в настоящем времени, то дело труба: корабля даже в чертежах нет...

//Общество

Защита от «невидимого убийцы», или Памятка отпускнику

Защита от «невидимого убийцы», или Памятка отпускнику

«Аргументы недели» продолжают знакомить читателей с опасностями, которые подстерегают наше здоровье там, где, казалось, их нет, и дают рекомендации. Например, что мы «получаем» при перелёте самолётом. В этом нам помогает практикующий врач-новатор к.м.н. Равиль МИРХАЙДАРОВ.

//В мире

Украинский дипломат перечислил обязательные условия прекращения войны в Донбассе

Украинский дипломат перечислил обязательные условия прекращения войны в Донбассе

Украинский дипломат Олег Волошин перечислил условия, необходимые для прекращения вооруженного противостояния на территории Донбасса. По данному вопросу Волошин высказался в беседе с представителями СМИ.

//Политика

Руководитель ВЦИОМ В. Фёдоров встал на путь исправления

Руководитель ВЦИОМ В. Фёдоров встал на путь исправления

Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) В. Фёдоров сумел отбиться от угрозы отставки. Он попал в точку со своим описанием черт характера возможного «преемника Путина». Эта характеристика понравилась в Кремле, в том числе и лично В. Путину.

//Общество

По всей России произошел глобальный сбой в ЗАГСах

По всей России произошел глобальный сбой в ЗАГСах

Единая база Российских ЗАГС во вторник вышла из строя. Общероссийская электронная система, в которую заносятся данные о регистрации рождения, смертей и бракосочетаний, дала масштабный сбой.

//Общество

Современные леди и социальные сети

Современные леди и социальные сети

Огромное влияние на поколение «всегда онлайн» оказывают социальные сети, в женском сегменте которых правят балом звезды проекта «Дом-2», бьюти-блогеры, а также юные модели, подражающие Ким Кардашьян. Доступность, сексуальность, дерзкие, нахальные манеры, – такой образ современной девушки пользуется успехом, однако, он не может служить постоянным источником уверенности в себе, – считает Мария Богословская - автор интернет - проекта «Прекрасная Леди».

//Политика

Тихон #давайдосвиданья

Тихон #давайдосвиданья

В кулуарах православных приходов России заговорили о новой атаке патриарха Кирилла на митрополита Тихона, которого называли духовником Путина. Патриарха РПЦ Кирилла и митрополита Псковского и Порховского Тихона давно называли антагонистами за владение патриаршим престолом.

//Политика

Макрон решил помириться с Москвой

Макрон решил помириться с Москвой

Как утверждают французские источники, президент Франции Эммануэль Макрон принял решение возобновить диалог с Москвой. Причём в отличие от итальянского правительства, на которое Кремль ещё недавно возлагал особые надежды, французы начали демонстрировать серьёзность своих намерений.

//Политика

Конфигурация Госдумы следующего созыва

Конфигурация Госдумы следующего созыва

В западных СМИ начали обсуждать варианты, при которых В. Путин останется у власти пожизненно. Вся эта болтовня с вариантами обсуждается у нас в стране бесконечно, но наши государственные СМИ цитируют только иностранные источники, что похоже на их низкопоклонство перед Западом.

//Общество

О допуске оппозиции в интимные места власти

О допуске оппозиции в интимные места власти

Гениальный сочинитель парадоксальных высказываний Виктор Черномырдин однажды, в середине 1990-х, вынес приговор партстроительству на территории России: «Какую партию ни строй, всё равно КПСС получается». Это о партийной демократии и фракционности – ни того ни другого ни в одной нашей политической партии нет. Как в КПСС времён строительства социализма.

//Новости партнеров

//В мире

Экс-начальник Генштаба ВСУ поведал об упущенном шансе в борьбе за Крым в 2014-м

Экс-начальник Генштаба ВСУ поведал об упущенном шансе в борьбе за Крым в 2014-м

Киевские военные знали, как «защитить» Крым в 2014 году, и готовились к этому, однако полуостров был потерян из-за бездействия политиков. Такую позицию высказал Владимир Замана, бывший начальник Генштаба ВСУ.

//В мире

В Совфеде огласили причину нежелания Евросоюза останавливать конфликт в Донбассе

В Совфеде огласили причину нежелания Евросоюза останавливать конфликт в Донбассе

В Совете Федерации рассказали, почему Европейский союз не хочет останавливать военное противостояние на территории Донбасса. По данному вопросу в беседе с журналистами высказался парламентарий Франц Клинцевич.

//Шоу-бизнес

Холодный июль: Анастасия Волочкова надела полушубок

Холодный июль: Анастасия Волочкова надела полушубок

Российская балерина Анастасия Волочкова не перестает удивлять своих подписчиков в социальной сети. Во вторник, 16 июля, артистка опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в объемном полушубке.

//В мире

Суд Амстердама отложил вердикт по делу о золоте скифов

Суд Амстердама отложил вердикт по делу о золоте скифов

Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, объяснив это необходимостью получения "дополнительной информации от сторон относительно права собственности".

//Происшествия

В Кировской области нашли двух мальчиков, заблудившихся в лесу накануне

В Кировской области нашли двух мальчиков, заблудившихся в лесу накануне

В Кировской области нашли двух мальчиков, которые пропали в лесу в минувший понедельник. Сотрудники регионального управления МВД России сообщили, что местонахождение детей было установлено сегодня утром.

//Шоу-бизнес

Стаса Пьеху заподозрили в романе с той, кого отверг Егор Крид

Стаса Пьеху заподозрили в романе с той, кого отверг Егор Крид

Поклонники Стаса Пьехи нашли доказательства того, что у известного певца роман с экс-участницей шоу "Холостяк". Фанаты подозревают, что их кумир встречается с той, кого ранее отверг Егор Крид.

//Новости СМИ2

//Общество

МЧС предупреждает москвичей о грозе в ближайший час

МЧС предупреждает москвичей о грозе в ближайший час

МЧС предупреждает жителей и гостей Москвы о грозе и сильном ветре в городе в ближайшие часы. Предполагается, что такая погода сохранится в столице и Московской области до конца вторника, 16 июля.

//В мире

Снятое дроном видео уничтожения позиции ДНР под Горловкой выложил волонтер ВСУ

Снятое дроном видео уничтожения позиции ДНР под Горловкой выложил волонтер ВСУ

В сети опубликовали видео уничтожения киевскими военными позиции Народной милиции ДНР под Горловкой. Ролик появился на YouTube-канале волонтера Юрия Мысягина, собирающего помощь для Вооруженных сил Украины.

//Здоровье

Диетологи выступили против поедания насекомых

Диетологи выступили против поедания насекомых

Эксперты узнали, что в теле кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и прочих насекомых есть большое количество антиоксидантов и других полезных веществ. Насекомые могут стать более полезной заменой для мяса, сообщает журнал Frontiers in Nutrition.

//Здоровье

Ученые: употребление некоторых напитков приводит к повреждению зубной эмали

Ученые: употребление некоторых напитков приводит к повреждению зубной эмали

Ученые из Бернского университета провели исследование и пришли к выводу, что употребление некоторых напитков может привести к повреждению целостности зубной эмали или ее полному разрушению.

//Спорт

Первый тренер Бакаева: У нас в «Спартаке» Зелимхан много зарабатывал пенальти

Первый тренер Бакаева: У нас в «Спартаке» Зелимхан много зарабатывал пенальти

Зелимхан Бакаев – один из самых ярких игроков нынешнего «Спартака». Еженедельник «Аргументы недели» спросил его первого тренера в спартаковской Академии - Алексея Лунина, чем выделялся парень в детских командах.

//Наука

NASA не исключают вероятность полета на Марс в 2033 году

NASA не исключают вероятность полета на Марс в 2033 году

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джеймс Брайденстайн озвучил журналистам предполагаемую дату пилотируемого полета на Марс.

//Новости МирТесен

//Общество

Катастрофическая ситуация в Севастополе: улицы затоплены прошедшим ливнем

Катастрофическая ситуация в Севастополе: улицы затоплены прошедшим ливнем

Накануне в Севастополе прошел очередной сильный ливень, в результате которого некоторые городские улицы оказались затоплены. Например, сложная ситуация вновь сложилась в Артиллерийской бухте.

//В мире

В ДРК скончался заразившийся лихорадкой Эбола священник

В ДРК скончался заразившийся лихорадкой Эбола священник

В Демократической республике Конго скончался священник, заразившийся лихорадкой Эбола. Согласно последним данным осведомленных источников, мужчина умер в крупном городе Гома на границе ДРК с Руандой.

//Шоу-бизнес

Известный ирландский актер заснул на съемках и умер

Известный ирландский актер заснул на съемках и умер

Известный актер, сыгравший в сериале "Острые козырьки" и фильме "Бэтмен: Начало" Карл Шилс заснул на съемках и скончался. Данную информацию уже подтвердила агент ирландского артиста Лиза Ричардс.

//Происшествия

Мужчина украл упаковки с виагрой из аптеки

Мужчина украл упаковки с виагрой из аптеки

В Киеве на улице Джона Маккейна местный житель проник в аптеку, чтобы украсть только один лекарственный препарат. Отмечается, что неизвестный мужчина проник в помещение через окно. Проводится проверка. Ведётся поиск злоумышленника.

//В мире

Десять моряков были похищены с турецкого судна у берегов Нигерии

Десять моряков были похищены с турецкого судна у берегов Нигерии

Днем во вторник, 16 июля, стало известно о нападении на турецкое судно у берегов Нигерии. Согласно последней информации осведомленных источников, с данного корабля были похищены десять моряков.

//Экономика

Эксперт: потери экономики России от гибели пчел могут составить триллион рублей

Эксперт: потери экономики России от гибели пчел могут составить триллион рублей

Потери экономики России из-за массовой гибели пчел могут достигнуть 1 триллиона рублей. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов.

//Экономика

Аналитики сообщили, в каком случае стоит ждать обвала рубля

Аналитики сообщили, в каком случае стоит ждать обвала рубля

Эксперты во вторник, 16 июля, рассказали, в каком случае стоит ждать обвала рубля. Ранее польский аналитик дал прогноз об ослаблении российской валюты к концу текущего года примерно на 9 процентов.

//В мире

Зеленский пока не планирует назначать посла в России

Зеленский пока не планирует назначать посла в России

Заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что Владимир Зеленский пока не намерен назначать посла страны в России. Накануне глава государства заявил, что снимает 12 послов по всему миру, в том числе в США.

//Общество

Ни зрелищ, ни денег, а свободы хотят россияне

Ни зрелищ, ни денег, а свободы хотят россияне

Россияне разочаровались в существующей экономической системе, которая вошла в состояние стагнации. Общество заинтересовано в свободе. Социологи исследовали общественное настроение и пришли к выводу, что порядка 60% населения заинтересовано в свободе нежели росте заработных плат.

//В мире

Число отравившихся после свадьбы на Украине возросло до 45 человек

Число отравившихся после свадьбы на Украине возросло до 45 человек

Количество людей, отравившихся после празднования свадьбы в Ровенской области Украины, увеличилось до 45 человек. Эту информацию 16 июля предоставили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

//В мире

Последний украинский премьер Крыма назвал виновников потери полуострова Киевом

Последний украинский премьер Крыма назвал виновников потери полуострова Киевом

Ответственность за потерю Крыма несут люди, занимавшие высшие должностные посты в Киеве во время «Русской весны». Такую точку зрения высказал Анатолий Могилев, последний украинский премьер-министр Крыма.

//В мире

Пенсионеры Латвии получат доплаты

Пенсионеры Латвии получат доплаты

В Латвии разработан законопроект о доплатах к пенсиям, предусматривающий начисление по возрасту и инвалидности за рабочий стаж до 31 декабря 1995 года.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры