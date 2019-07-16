В Совфеде огласили причину нежелания Евросоюза останавливать конфликт в Донбассе

В Совете Федерации рассказали, почему Европейский союз не хочет останавливать военное противостояние на территории Донбасса. По данному вопросу в беседе с журналистами высказался парламентарий Франц Клинцевич.

Как отметил Клинцевич, ЕС ничего не предпринимает для урегулирования, так как нет соответствующей команды из Вашингтона. Соединенным Штатам нужно, чтобы конфликт продолжался, привело точку зрения представителя Совета Федерации отечественное интернет-издание ФАН.

Ранее во вторник сообщалось, что в сеть выложили снятое с украинского беспилотного летательного аппарата видео уничтожения позиции Народной милиции ДНР под Горловкой.