Зеленский пока не планирует назначать посла в России

Заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что Владимир Зеленский пока не намерен назначать посла страны в России. Накануне глава государства заявил, что снимает 12 послов по всему миру, в том числе в Соединённых Штатах.

Зеленский сменит 12 послов Украины

"Все остается в том состоянии, в котором есть. Им [посольством Украины в РФ] руководит временный поверенный по делам Украины в России. Такой же уровень на Украине. То есть посольством России руководит временный поверенный по делам Российской Федерации на Украине", - передаёт слова Пристайко РИА Новости.

Ранее в офисе сообщили, что параллельно ведётся работа по набору и оформлению новых послов. Глава государства подпишет соответствующие указы в ближайшее время, после чего они будут опубликованы.