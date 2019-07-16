Пенсионеры Латвии получат доплаты

В Латвии разработан законопроект о доплатах к пенсиям, предусматривающий начисление по возрасту и инвалидности за рабочий стаж до 31 декабря 1995 года.

Согласно законопроекту, с 2020 года начнется начисление доплат к пенсиям тем пенсионерам, которые вышли на пенсию в 2012 и 2013 годах, а потом каждый год будут получать прибавку к пенсии те пенсионеры, которые вышли на пенсию в 2014 году.

Об этом сообщил латвийским СМИ руководитель рабочей группы, депутат Сейма Андрей Клементьев.

Он подчеркнул, что сегодня в Латвии проживают 127 000 пенсионеров, которые не получили доплат за рабочий стаж, из которых у 24% размер пенсии не превышает 200 евро.

Данный законопроект позволяет получить прибавку к пенсии в размере 22 евро, а размер пенсий по инвалидности – на 12 евро.

Вот только г-н Клементьев (депутат партии «Согласие») забыл добавить, что с «разными доплатами» пенсионеры могут потерять социальную помощь и оплату некоторых медикаментов. Это и понятно. Повысили пенсии – оплачивайте все остальное сами!

Заживут же пенсионеры в 2020 году! Позавидуешь!