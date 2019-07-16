Число отравившихся после свадьбы на Украине возросло до 45 человек

Количество людей, отравившихся после празднования свадьбы в Ровенской области Украины, увеличилось до 45 человек. Эту информацию 16 июля предоставили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Ранее сообщалось о 39 жителях Украины, которые были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции.

Известно, что среди людей, находящихся в больницах, девять детей.