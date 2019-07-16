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Число отравившихся после свадьбы на Украине возросло до 45 человек

16 июля 2019, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]

Число отравившихся после свадьбы на Украине возросло до 45 человек
фото: pixabay.com
Количество людей, отравившихся после празднования свадьбы в Ровенской области Украины, увеличилось до 45 человек. Эту информацию 16 июля предоставили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.
 
Ранее сообщалось о 39 жителях Украины, которые были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции.
 
Известно, что среди людей, находящихся в больницах, девять детей. 
 
Устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также выявляется источник возбудителя заболевания. К настоящему моменту отобраны пробы продуктов и воды, передает РИА "Новости".

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