Ответственность за потерю Крыма несут люди, занимавшие высшие должностные посты в Киеве во время «Русской весны». Такую точку зрения высказал Анатолий Могилев, последний украинский премьер-министр Крыма.

Как отметил Могилев, в период, когда в регионе происходил процесс присоединения к России, армия Украины была готова к силовым действиям. Соответствующих приказов, по словам экс-премьера, ждали от СБУ, и.о. президента и Совета национальной безопасности и обороны. Интернет-ресурс «ПолитНавигатор» напоминает, что Службу безопасности Украины тогда возглавлял Валентин Наливайченко, обязанности президента исполнял Александр Турчинов, секретарем СНБО являлся Андрей Парубий.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в прессе рассказали об обустройстве Соединенными Штатами плацдарма против России на юге Украины.