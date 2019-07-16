Помпео: взаимодействие России и Ирана в Сирии усугубило проблему беженцев

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео в минувший понедельник заявил, что тесное взаимодействие Россия и Ирана в Сирии повлекло за собой усугубление проблемы сирийских беженцев.

Помпео в беседе с журналистами телеканала Fox News заявил, что именно россияне и иранцы вызывают одно из крупнейших перемещений людей. Дипломат добавил, что около 6 миллионов человек из Сирии вынуждены покинуть свои дома.

По мнению госсекретаря США, это является следствием отказа России выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий. Именно это является фундаментально неверным шагом в попытках сдерживания Тегерана, добавил Майк Помпео.