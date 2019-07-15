Евродепутат Татьяна Жданок: Излияние желчи дурно влияет на здоровье!

И вновь «главный» националистически настроенный публицист и журналист Элита Вейдемане обозлилась на евродепутата Татьяну Жданок. Причина – инаугурация президента Латвии.

«Интересно, а на основании какого пункта на инаугурацию президента Латвии была приглашена эта замороженная рыба жданок (именно с маленькой буквы)? Ненавистница Латвии, рука Кремля. У него язык повернулся сказать: «Пригласим жданок?»,- сетует г-жа Вейдемане.

Латвийские СМИ «подхватили» эту тему и началось обсуждение.

Редакция газеты «Аргументы Недели» обратились непосредственно к Татьяне Жданок. Комментарии евродепутата специально для нашего издания.

«Всегда такие нападки г-жи Вейдемане у меня вызывают смех. Ну не жалует меня публицист. Я давно знаю Вейдемане, еще со времен «Атмоды». А это 90-е. Да, я была на инаугурации г-на президента, и прекрасно общалась со всеми. Мы стояли в очереди с женой экс-президента Затлерса, чтобы написать пожелания в почетной книге…Так была большая очередь и я попросила, чтобы супругу экс-президента пропустили вперед. Никаких проблем – спокойно пропустили. А вот Вейдемане я не видела. Зато хорошо ее помню, как она грозила мне кулаком на шествии легионеров 16 марта. Взрослая женщина, а размахивает кулаками. Просто неприлично. Думаю, что у меня много комплексов и злости: не состоялась политическая карьера, например. А ей очень этого хотелось. Думаю, что тут есть много личного ко мне. Но что? И думать об этом не хочу. Много дел. Я всегда так отвечаю на ее нападки: «Излияние желчи дурно влияет на здоровье!»