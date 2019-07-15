Риму предрекли эпидемию из-за гор мусора на улицах

Главный врач Рима Антонио Маги предупредил итальянцев и гостей города о возможном начале эпидемии из-за переполненных мусорных баков. Помимо крыс в Риме уже видели диких волков и кабанов.

Маги рассказал, что гниющие отходы привлекают не только крыс и насекомых, но и диких животных. Он составил «гигиеническое предупреждение» для горожан, где посоветовал не приближаться к мусорным кучам и внимательнее относиться к укусам насекомых и животных, передаёт 360.

В связи с критической ситуацией с мусором в городе начали проводить проверку, с целью установить, на что в действительности тратятся деньги, выделенные на уборку улиц.