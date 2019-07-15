В США выразили желание сохранить хорошие отношения с Россией

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл в ходе своего визита в Молдавии заявил, что Вашингтон хочет сохранить хорошие взаимоотношения с Москвой. По его словам, это одна из причин, почему он находится в Кишиневе.

"США хотели бы сохранить хорошие отношения с Российской Федерацией, найти области сотрудничества с РФ. На самом деле существует достаточно областей для сотрудничества на глобальном уровне, мы хотели бы укрепить диалог, это еще одна причина, по которой я нахожусь в этом регионе", - передаёт слова Хейла телеканал TV8.

Он добавил, что провёл встречу с замглавой МИД РФ Сергеем Рябковым и не исключил ещё одну встречу в ближайшее время. Хейл считает, что Россия и США могли бы вместе бороться с терроризмом. Представитель Госдепа отметил, что Вашингтон готова обсуждать вопросы, в которых есть конфликт интересов.