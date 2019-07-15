Зеленский сменит 12 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение сменить 12 послов в разных странах, в том числе в Соединённых Штатах. Об этом сообщили в офисе президента.

"Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В частности, посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон", - говорится в заявлении представителя президента, передаёт ТАСС.

В офисе отметили, что параллельно ведёт работа по набору и оформлению новых послов. Глава государства подпишет соответствующие указы в ближайшее время, после чего они будут опубликованы.