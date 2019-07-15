Вакарчук считает, что за переговоры с Россией надо сажать
15 июля 2019, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский музыкант и политик Святослав Вакарчук предложил сажать в тюрьму всех не уполномоченных на государственном уровне переговорщиков с Россией. По мнению лидера партии «Голос» и солиста группы «Океан Эльзы», срок лишения свободы за подобный проступок должен быть до 15 лет.
«Мы предлагаем подобный по духу и содержанию закон. Его полное название будет "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета сепаратистских переговоров с представителями государства-агрессора», - сказал Вакарчук.
Согласно его заявлениям, наказание за переговоры с Россией должно классифицироваться как госизмена и предусматривать от 13 до 15 лет тюремного заключенияи запрет занимать определенные должности на срок до 5 лет, передаёт РИА Новости.