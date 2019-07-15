Турция рассчитывает на совместное с РФ производство систем ПВО

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция планирует организовать с Россией совместное производство систем противоздушной обороны. По его словам, никто не верил, что ракетные системы С-400 будут доставляться в страну.

"Мы начали получать наши С-400. Некоторые говорили, что мы не сможем их получить, что мы не сможем их у себя разместить. Они говорили, что это будет неправильно. Но вот они уже доставляются на самолетах к нам в Турцию. Следующей нашей целью является совместное с Россией производство", - передаёт слова турецкого лидера телеканал NTV.

Глава государства надеется, что к апрелю 2020 года поставка С-400 завершится.