Зеленский объяснил, почему ездит на работу на машине, а не на велосипеде

Владимир Зеленский объяснился перед гражданами Украины, почему не ездит на работу на велосипеде. Президент страны во время предвыборной кампании обещал, что ему не нужен будет кортеж, достаточно и велосипеда.

Зеленский заявил, что его автомобили не мешают никому на дороге, а потому он может передвигаться на машине с охраной, передаёт РИА Новости. Он отметил, что президентский транспорт является таким же участником дорожного движения, что и другие автомобили.

«В последнее время в соцсетях много... на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю для всех. Во время передвижения президента Украины едут два автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и другое», - написал Зеленский.