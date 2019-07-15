Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что крылатые ракеты "Нептун", созданные на Украине, могут уничтожать "Крымский мост" за несколько минут. По его словам, в Чёрном и Азовском море по защите от России были разработаны и модернизированы ракетные комплексы.

"Комплексное решение этой проблемы - мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", созданный в сверхсжатые сроки. Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости, в течение нескольких минут, снести мост, которым так кичится Россия", - передаёт слова Турчинова РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщал, что испытания крылатых ракетных комплексов "Нептун" должны завершиться до конца 2019 года, а уже в 2020 году встать на вооружение.