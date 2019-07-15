В Азербайджане граждан Грузии обвинили в нападении на пограничников

Официальный представитель Министерства внутренних дел Азербайджана Лейла Абдуллаева сообщила, что группа жителей Грузии нарушила границу с государством и совершила нападение на пограничный наряд. По её словам, в связи с инцидентом во внешнеполитическое ведомство был вызван посол Грузии.

"Группа из Грузии, нарушив границу, совершила 14 июля нападение на пограничный наряд, несущий службу вблизи комплекса "Кешикчидаг", оскорбив их нецензурными словами. Посол Грузии в Азербайджане был вызван в МИД, у него были потребованы разъяснения в связи с ситуацией", - передаёт слова дипломата РИА Новости.

Лейла Абдуллаева отметила, что страна расценивает данные действия как провокацию и требует "у противоположной стороны соответствующего расследования данного инцидента". Официальный представитель выразила сожаление, что подобный поступок "идет вразрез с духом стратегического партнерства Азербайджана и Грузии".