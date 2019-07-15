Подробности разгрома ВСУ возле границы России в 2014 году вспомнили в армии ЛНР

В Народной милиции ЛНР вспомнили подробности произошедшего пять лет назад разгрома Вооруженных сил Украины в районе поселка Зеленополье, расположенного неподалеку от границы с Россией. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале оборонного ведомства непризнанной республики.

В видео говорится, что в результате успешной операции ополчения 11 июля 2014 года была полностью уничтожена полевая база 24-й и 79-й бригад ВСУ. По разным данным, погибли от двадцати до пятидесяти киевских силовиков, более ста получили ранения. Сгорели десятки единиц военной техники, включая танки и БТР.

Авторы ролика отметили, что ополченцы ударили по группировке противника, намеревавшейся отрезать республику от России.

Ранее в понедельник сообщалось, что в прессе определили возможную причину остановки наступления сил ДНР на Мариуполь в 2014-м.