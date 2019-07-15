Чем и зачем живут российские миллиардеры в Лондонграде?

В список 500 самых богатых людей мира от Bloomberg входят 23 россиянина. Многие из них предпочитают тратить заработанное за рубежом. Согласно исследованию Global Wealth Migration Review, за 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров. Многие из них перебрались в Великобританию. «Аргументы недели» посмотрели, что пишут британские СМИ о российских магнатах, обосновавшихся на берегах Туманного Альбиона.



The Guardian пишет, что Олег Дерипаска – «ключевой элемент в путинской олигархической системе». Именно российский миллиардер – связующее звено в российско-американских отношениях.



Популярен в Великобритании и другой российский миллиардер Алишер Усманов. Большинство упоминаний в английских СМИ его персоны связаны с футбольным клубом «Арсенал», владельцем которого он был до 2018 года и, учитывая культурные особенности страны, это неудивительно.



В списке богатейших жителей Великобритании девятое место занимает Роман Абрамович. Британскую прессу интересуют в основном спортивные интересы Абрамовича, ведь миллиардеру принадлежит известный английский футбольный клуб «Челси». Mirror сообщил, что в мае прошлого года Абрамовичу пришлось вернуться в Москву из-за истёкшей визы. В конце концов он смог вернуться в Англию, но только как гражданин Израиля, а это не дало ему возможности работать и заниматься управлением «Челси». Согласно новым правилам, Абрамовичу нужно доказать, что 2 млн фунтов, которые он инвестировал в экономику Британии, «чисты». Только тогда ему предоставят новую визу.



Совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман один из богатейших бизнесменов РФ и жителей Великобритании. В Англии он известен своим спором с британским правительством по поводу принудительной продажи его нефтегазовых активов в Северном море и инвестициями в Uber в размере 200 млн долларов.



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