Причиной остановки наступления ополчения ДНР на Мариуполь в 2014 году стали договоренности между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Такую версию высказали отечественные СМИ.

«Царьград» предположил, что Москва удержала силы самопровозглашенной республики от взятия Мариуполя в обмен на отказ американской стороны от размещения своих баз на территории Украины. Вашингтон не сдержал обещание, констатируется в процитированном материале. Почти сразу после подписания первого минского соглашения США приступили к обустройству своих опорных пунктов на целом ряде украинских полигонов. А в Очакове начала создаваться передовая база 6-го американского флота.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Народной милиции ДНР раскрыли детали нового плана Киева по дестабилизации обстановки в Донбассе.