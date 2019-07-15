Генсек НАТО предупредил Россию о "последнем шансе" спасти ДРСМД
15 июля 2019, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил России о "последнем шансе". Политик заявил, что у РФ еще есть возможность сохранить действие договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
По словам главы Североатлантического альянса, в противном случае Российская Федерация будет нести единоличную ответственность за последствия.
Столтенберг подчеркнул, что Москве следует использовать свой "последний шанс", чтобы спасти договор, передает в понедельник RT. Генсек НАТО убежден, что прекращение действия ДРСМД несет угрозу безопасности не только Европы – мир в целом станет менее стабильным.