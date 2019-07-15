Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил России о "последнем шансе". Политик заявил, что у РФ еще есть возможность сохранить действие договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам главы Североатлантического альянса, в противном случае Российская Федерация будет нести единоличную ответственность за последствия.

Столтенберг подчеркнул, что Москве следует использовать свой "последний шанс", чтобы спасти договор, передает в понедельник RT. Генсек НАТО убежден, что прекращение действия ДРСМД несет угрозу безопасности не только Европы – мир в целом станет менее стабильным.