Появились подробности ДТП с кортежем Владимира Зеленского

Минувшей ночью появились подробности дорожно-транспортного происшествия с участием кортежа президента Украины Владимира Зеленского. Известно, что самого политика ни в одном из автомобилей не было.

Уточняется, что украинский лидер отправился в Киев на самолете.

В Управлении государственной охраны Украины отметили, что в ДТП участвовали микроавтобус Volkswagen Transporter с личным составом сотрудников охраны высших должностных лиц, а также две машины, которые двигались в попутном направлении. Как сообщает РИА "Новости" , на место случившегося незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов, которые установили, что жертв нет.

Выясняются все обстоятельства инцидента.