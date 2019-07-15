Украинский политик Виктор Медведчук заявил о влиянии США на политику Украины

Украинский политик, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил сильном влиянии США на политику Украины. Медведчук уточнил, что начиная с 2014 года Украина находится под сильным внешним управлением Соединенных Штатов, - сообщает kp.ru.

По словам представителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", влияние Вашингтона на политику Киева мешает проявлению реальной украинской политики. Он отметил, что очевидно, новая украинская власть действует с оглядкой на США.

"Начиная с 2014-го Украина находится под сильным внешним управлением США. Это мешает проявлению реальной украинской политики, влияет на суверенитет и независимость нашей страны. Говорить, что новая украинская власть что-то может совершить без оглядки на Вашингтон, очень сложно", - написал Виктор Медведчук в Твиттер.