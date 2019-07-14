Эрдоган рассказал о поставках российских С-400 в Турцию

Президент Турции рассказал, когда завершатся поставки российских комплексов С-400. По словам Эрдогана, поставки полностью завершатся к апрелю следующего года.

«Полностью процесс по ЗРК С-400 будет закончен к апрелю 2020 года. Надеюсь, определенная часть работы по установке С-400 закончится к концу года, а полностью все будет закончено к апрелю 2020 год», - рассказал Эрдоган.

Поставки российских комплексов С-400 в Турцию начались в пятницу, 12 июля, передаёт РИА Новости. Сам контракт был заключен в 2017 году. Решение Турции закупать у России ЗРК С-400 спровоцировало скандал между США и Турцией.