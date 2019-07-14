Неполадки в работе глобальной навигационной спутниковой системы Galileo

Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo вышла из строя. Сообщается, что стало недоступно использование сигналов навигации с космических аппаратов системы.

На официальном сайте Galileo рассказали, что в настоящее время все рабочие спутники навигационной системы «не используются». Предполагается, что неполадки связаны с комплексом точного времени системы Galileo в Италии, передаёт РИА Новости.

«До следующего уведомления пользователи испытывают приостановку обслуживания. (Навигационные) сигналы (со спутников) не должны использоваться (для определения местоположения)», - сказано на сайте.