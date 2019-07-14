В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3
14 июля 2019, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]
Днем в воскресенье, 14 июля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла по шкале Рихтера. Об этом свидетельствуют данные, которые отображены на карте Геологической службы США.
Подземные толчки были зафиксированы в 9:10 по местному времени (12:10 по Москве). Эпицентр землетрясения находился в 102 километрах к северо-востоку от населенного пункта Лайвуй, который расположен на острове Хальмахера, передает сегодня издание "Известия".
Подчеркивается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях к настоящему моменту не поступало.