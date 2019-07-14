В Калифорнии полицейский застрелил 17-летнюю девушку

В калифорнийском городе Анахайм сотрудник полиции застрелил 17-летнюю девушку, у которой при себе было ненастоящее оружие. Данное происшествие случилось еще 5 июля на федеральной трассе номе 91.

Девушку остановили за превышение скорости. Она отреагировала неадекватно и направила оружие на одного из правоохранителей. Жительницу США ранили, а затем задержали. Впоследствии выяснилось, что ее пистолет являлся бутафорским. Полицейские доставили пострадавшую в больницу, однако врачи ничем не смогли ей помочь – она скончалась от травм, несовместимых с жизнью, сообщает NBC News.

К настоящему моменту выстреливший в девушку сотрудник правоохранительных органов уволен.