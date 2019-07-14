СМИ: опасный радиоактивный объект найден в Чернобыльской зоне

В воскресенье, 14 июля, в СМИ появилась информация о том, что в Чернобыльской зоне найден опасный радиоактивный объект. Речь идет об остатках грузовика, которые находятся в зоне отчуждения.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике уточнили, что грузовой автомобиль ЗиЛ перевернут на крышу, передает ТАСС.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны в течение ближайших трех месяцев принять все необходимые меры для развития туристического потенциала в зоне отчуждения в Чернобыле. Политик рассчитывает, что это место превратится в одну из точек роста новой Украины.