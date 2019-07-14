Поклонники британской королевской семьи считают, что герцогине Кэтрин нужно набрать вес

Поклонники британской королевской семьи считают, что герцогине Кембриджской Кэтрин нужно набрать вес. К такому выводу многие пришли после публикации снимков, сделанных во время финала "Уимблдона".

Ранее в сети обсуждали наряд герцогини Меган, который она выбрала для спортивного мероприятия, однако теперь внимание общественности переключилось на Кэтрин.

На фотографиях можно увидеть, что супруга принца Уильяма прибыла на финальный матч "Уимблдона" в изумрудном платье, облегающем фигуру. Многим показалось, что Кейт напоминает подростка – настолько узкие у нее бедра и талия. Некоторые сочли, что мать троих детей намеренно худеет, чтобы хорошо выглядеть в платьях, однако это не является полезным для здоровья. Другие встали на защиту женщины, отметив, что у нее такое строение тела от природы.