В Крыму оценили заявление депутата Рады о последствиях блокады полуострова Украиной

Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик утром в воскресенье, 14 июля, прокомментировал заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях блокад Крыма Украиной.

Ранее Мураев сообщил, что из-за блокад, которые были устроены киевскими властями, крымчане перестали ассоциировать себя с Украиной.

В беседе с RT Белик отметил, что депутат Верховной рады озвучил банальные вещи. По его словам, в течение пяти лет Киев "наказывал" крымчан и севастопольцев за правду, однако эти действия имели обратный эффект. Российский политик заметил, что жители Крыма сплотились и, благодаря поддержке Москвы и всей страны, выдержали все испытания.