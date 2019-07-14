Трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям в Австралии

Трехметровый скат манта, известный также как морской дьявол, подплыл к дайверам у западного побережья Австралии и "попросил" их о помощи. Оказалось, что у него рядом с глазом застрял рыболовный крючок.

Подводный фотограф Джейк Уилтон решил помочь гигантскому скату, которого видел раньше. Ситуацию осложняло то, что у мужчины были только маска с трубкой, но не было специального оборудования для дайвинга. Уилтону пришлось много раз нырять к морскому дьяволу, а затем вновь подниматься на поверхность, передает издание The Sun.

Скат все это время оставался на месте и даже повернулся к Джейку брюхом. В какой-то момент подводному фотографу удалось извлечь крючок и спасти морского дьявола от воспаления, слепоты или даже гибели.