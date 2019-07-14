Сегодня утром руководитель американской энергетической компании Con Edison Джон Макэвой сообщил, что энергоснабжение в Нью-Йорке полностью восстановлено.

Макэвой подчеркнул, что света лишились 73 тысячи потребителей, хотя ранее сообщалось о 45 тысячах, передает сегодня РИА "Новости".

К настоящему моменту удалось выяснить, что часть Нью-Йорка в ночь на воскресенье, 14 июля, осталась без электроснабжения из-за взрыва трансформатора в центральной части мегаполиса. Причину аварии будут в ближайшее установят специалисты.