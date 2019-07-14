Пушков оценил возможные санкции США против Турции из-за российских ЗРС С-400

Российский сенатор Алексей Пушков на своей страничке в соцсети оценил возможность введения санкций Соединенных Штатов Америки против Турции из-за поставки российских зенитных ракетных систем С-400.

Пушков отметил, что Анкара, по мнению Вашингтона, должна была послушно закупать ненужные ей системы Patriot, а не С-400 – в этом случае санкций не было бы.