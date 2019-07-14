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Без электроэнергии остались около 45 тыс. жителей Нью-Йорка

14 июля 2019, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]

Без электроэнергии остались около 45 тыс. жителей Нью-Йорка
фото: pixabay.com
Около 45 тысяч жителей Нью-Йорка остались без электроэнергии. Отключение электричества в центре крупного американского города, в частности, повлияло на движение поездов на нескольких ветках метро.
 
Отмечается, что после массового отключения электроэнергии люди вышли на улицы, в некоторых местах собрались толпы, передает телеканал Spectrum News NY1. На многих автомобильных дорогах Манхэттена возникли серьезные пробки из-за того, что погасли все светофоры.
 
 
Предполагается, что причиной случившегося мог стать пожар на трансформаторной подстанции в районе 64-й улицы. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

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