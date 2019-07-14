Без электроэнергии остались около 45 тыс. жителей Нью-Йорка

Около 45 тысяч жителей Нью-Йорка остались без электроэнергии. Отключение электричества в центре крупного американского города, в частности, повлияло на движение поездов на нескольких ветках метро.

Отмечается, что после массового отключения электроэнергии люди вышли на улицы, в некоторых местах собрались толпы, передает телеканал Spectrum News NY1 . На многих автомобильных дорогах Манхэттена возникли серьезные пробки из-за того, что погасли все светофоры.