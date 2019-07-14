Победителями первого в истории чемпионата мира по вязанию под хэви-метал стали японцы

В финском городе Йоэнсуу прошел первый в мире чемпионат по вязанию под хэви-метал. Его победителями единодушно признаны участники из Японии. Чтобы выйти на сцену претенденты проходили отборочный тур. Они должны были записать минутный ролик о том, как они вяжут под песню музыкантов группы Maniac Abductor из Йоэнсуу.

Заявок было достаточно много, но в финал прошли 12 участников из восьми стран, в том числе две представительницы из России. За пару часов до выхода на сцену «артисты со спицами» знакомились с песней, под которую им предстоит выступать, и на сцене человек со спицами становился частью хэви-метал группы и вязал в такт музыке.

В результате японская группа группа Giga Body Metal была признала лучшей. Их выступление было красочным и отражало национальную культуру. Они получили кубок первенства и главный приз - возможность остановиться в одном из финских отелей на время следующего чемпионата.

Второе место заняла конкурсантка из Дании Эллен, третье - представители США 9 Inch Needles, пишет «Спорт-экспресс».