Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией из-за обязательств перед ЕС, заявил Гройсман

Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией из-за транзитных обязательств перед Евросоюзом. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил в эфире телеканала "Наш": "Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе Соглашения об ассоциации, мы просто не можем".

Гройсман в очередной раз назвал Россию "врагом". Он подчеркнул, что о возобновление авиасообщения между Украиной и России невозможно, - передает РИА Новости.

С 2015 года по инициативе украинских властей полностью прекратилось авиасообщение между Россией и Украиной. Сократилось количество поездов, курсирующих между странами. Однако в 2017 году самым прибыльным украинским поездом стал фирменный состав "Украина" (Киев — Москва), принесший почти шесть миллионов долларов.