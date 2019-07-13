"Надо быть спокойными, не дергаться и не паниковать", - призвал Леонид Ивашов в связи с "возней" НАТО у границ РФ

Генерал-полковник Леонид Ивашов считает, что учения у российских границ НАТО теперь будет проводить еще очень часто. По мнению Ивашова, это не удивительно. "Нам надо быть спокойными, не дергаться и не паниковать", - сказал президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук Леонид Ивашов в интервью "АН".

Он назвал "возьней" учения НАТО и государств-партнеров "Бриз-2019" у границ Российской Ф едерации.

Но, по мнению Ивашова, "России надо и дальше усиливать свою группировку на этом направлении, тем более что во время таких учений всегда возможны какие-то провокации". "Все эти учения - даже не провокация, а элементы реальной геополитики. Запад всегда был враждебен славянскому миру, а значит и России, которая стоит во главе этого мира", - объяснил эксперт.