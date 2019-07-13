СМИ узнали о подготовках западными спецслужбами фейков об окружении Путина и Шойгу

Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента РФ Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу. Фейковую информацию планируется использовать для обоснования новых санкций в отношении России.

Инсайдер "РИА Новости" в военно-дипломатической сфере рассказал, что в настоящее время проводится активная фаза антироссийской кампании, организованной спецслужбами на Западе.

"Предпринимаются весьма агрессивные действия в информационном пространстве", — подчеркнул собеседник агентства.

Готовящаяся кампания аналогична сценарию так называемого "Панамагейта" (скандала, связанного с публикацией в западных СМИ досье об офшорах в 2015 году).

Дезинформация может распространяться в СМИ, подконтрольных влиятельным финансистам США, таким как Джордж Сорос и Уильям Браудер. Также могут быть задействованы издания, открыто финансируемые властями США.