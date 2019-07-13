Телеведущая Мария Ситтель прокомментировала внесение Андрея Малахова в базу «Миротворца»

Телеведущая Мария Ситтель, которая провела с Андреем Малаховым телемост с Украиной, прокомментировала информацию о включении коллеги в базу украинского сайта «Миротворец». Телемост прошёл на канале «Россия 1» 12 июля. Программу вели Мария Ситтель и Андрей Малахов.

Малахова назвали "врагом" Украины после телемоста

Сегодня стало известно о реакции Киева, Малахова внесли в «черные списки» сайта «Миротворец».

По словам Марии Ситтель, новости печальная. «... более миролюбивой программы, более дружественной, более душевной и искренней именно по отношению русских людей к украинским я давно не припомню на нашем телеканале», - оценила она телемости. Телеведущая отметила, что программа получилась именно такой: очень дружелюбной и очень открытой, в ней говорилось, что люди хотят дружить, а не враждовать», — передает RT.

Ситтель подчеркнула, что никакой угрозы национальной безопасности Украины эта программа не несет.

«Конечно, те люди с сайта «Миротворец», с этого интернет-ресурса, которые составляют эти списки, которые прикрылись этим высоким титулом «миротворец», они никакого отношения к миротворческой деятельности не имеют. Им чем хуже в отношениях двух стран, тем лучше», — считает телеведущая.