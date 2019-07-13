Экс-мэру Риги избрали меру пресечения

К подозреваемому по делу о закупках транспортного предприятия «Ригас Сатиксме» Нилу Ушакову применена мера пресечения – предписание сообщить о смене места жительства. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии официально сообщило об этом.

Что говорится в уголовно-процессуальном законе?

Говорится, что подозреваемый обязан в течение не более чем одного рабочего дня письменно уведомить следователя о смене места жительства с указанием нового адреса.

Г-н Ушаков сейчас находится в Брюсселе.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии подтвердили, что к экс-мэру применен статус подозреваемого по статье о нарушении запрета на использование специальных устройств, предназначенных для того, чтобы чинить помехи оперативной работе.

Г-н Ушаков был немало удивлен такой «постановке вопроса».

«Как я понял, речь идет о клееном картонном альбоме»,- сообщил экс-мэр.

Что может грозить г-ну Ушакову?

Политолог Янис Григалис.

«Я думаю, что наказание будет. Я не юрист, но или штраф, или исправительные работы, а может и реальный срок. То, что это дело не пройдет просто так – факт. В кабинете у г-на Ушаковы были найдены незаконные устройства. Он может все, что угодно говорить. Если так, как он говорит, то почему не предпринимает ничего? Где его адвокаты? Как вы себе представляете, зная Ушакова, пришли и просто обвинили? Если бы все так и было, то сейчас бы правоохранительные органы отвечали, а не Ушаков!»