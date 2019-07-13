Депутат Рады посоветовал увольняться журналистам обстреленного канала в Киеве

Депутат Верховной рады Дмитрий Ярош отреагировал на обстрел здания украинского телеканала из гранатомета. По его словам, если власть не противодействует врагу сама, то всегда найдутся неизвестные патриоты.

Момент обстрела здания украинского телеканала попал на видео

"Если власть во время войны в тылу не противодействует врагу, за дело берутся неизвестные патриоты", - написал политик на своей странице в Facebook.

Ярош посоветовал журналистам "вражеского" телеканала "112.Украина" быстрее увольняться. Депутат также отметил, что "коктейлей Молотова и фейерверков уже не будет".

Политик отметил, что следует "заткнуть глотки" тем, кто кричит о свободе слова в Украине.

Ранее сообщалось, что в редакции предположили, что нападение осуществили националисты-радикалы. Такое же мнение выразила команда партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Они также обвинили президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко за разжигание враждебности к каналу.