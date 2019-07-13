Зеленский призвал вернуть на родину украинца, осужденного в Италии

Президент Украины призвал вернуть на родину Виталия Маркива, приговоренного судом Италии в пятницу к 24 годам тюрьмы. Об этом в субботу сообщается в Telegram-канале команды Зеленского. Ляшко требует от Зеленского добиться освобождения осужденного бойца ВСУ Маркива

Напомним, согласно версии следствия, Маркив в 2014 году в ходе боев под Славянском использовал оружие против автомобиля, в котором находились итальянский журналист и русский переводчик, что и привело к их гибели.

"Срочное возвращение домой! Зеленский требует возвращения нацгвардейца Виталия Маркива на Украину", - сказано в сообщении команды главы государства. В заявлении подчеркивается, что украинца обвинили безосновательно.

Ранее, как уже сообщали "Аргументы недели", лидер Радикальной партии Олег Ляшко потребовал от президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в судьбу осужденного итальянским судом бойца военных сил Украины.