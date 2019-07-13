Зеленский попросил главного налоговика не считать его идиотом и уволиться

Президент Украины сделал выволочку исполняющему обязанности главы фискальной службы Александру Власову. Теперь тот вынужден подать в отставку. Об этом сообщили украинские масс-медиа.

Повод для отставки появился после неисполнения предыдущего распоряжения Зеленского. Тот потребовал увольнения руководителей четырех таможен. Это произошло во время одного из совещаний.

Спустя некоторое время исполняющий обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины публично заявил, что он распоряжение Зеленского выполнил. Как оказалось, Александр Власов схитрил. «Уволенные» написали заявление на отпуск.

«Вы считаете, что я идиот? Ладно я. Вы нас всех считаете идиотами?!» — отреагировал на эту новость Зеленский. Он обратился к Власову во время совещания по вопросам развития морских портов: «Я хотел бы, чтобы Вы лично написали заявление о вашем увольнении. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали. Скажите, пожалуйста, мне дату, чтобы я знал об этом не из Facebook, а из реальных документов».