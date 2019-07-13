Крымский политик похвалил Зеленского за то, что он берёт пример с Путина

Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов проехать по новому мосту в Днепре на КАМАЗе. По его словам, глава государства правильно делает, что берёт пример с Владимира Путина.

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"Мы помним, как наш президент Владимир Путин открывал Крымский мост за рулем КамАЗа. Зеленский начал делать правильные шаги, беря пример с лидера мирового масштаба - президента России Владимира Путина", - передаёт слова Гемпеля РИА Новости.

Политик отметила, что, если Зеленский проедет по мосту на российском автомобиле, то это тоже вызывает уважение. Гемпель даже готов пригласить украинского лидера проехать на КАМАЗе по Крымскому мосту. Парламентарий желает Зеленскому и дальше брать пример только "с положительных лидеров".

"Я думаю, это было бы очень символичным для Зеленского — начать свой визит в российский Крым с поездки по такому грандиозному сооружению, как Крымский мост", - заключил он.