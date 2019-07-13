В обстреле украинского телеканала обвиняют Зеленского
13 июля 2019, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]
Команда партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что президент Украины Владимир Зеленский и генеральный прокурор Юрий Луценко виноваты в обстреле украинского телеканала. По мнению партии, именно они начали разжигать враждебность к украинским каналам.
Представители пресс-службы сообщили, что исполнителями атаки были радикалы, которые чувствовали свою безнаказанность при бывшем главе государства Петре Порошенко, поэтому они считают, что при новом президенте им тоже всё можно, - передаёт РЕН ТВ со ссылкой на украинские источники.
Ранее сообщалось, что в Киеве здание телеканала "112 Украина" было обстреляно из гранатомета минувшей ночью. Дело было квалифицировано как террористический акт.