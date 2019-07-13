В обстреле украинского телеканала обвиняют Зеленского

Команда партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что президент Украины Владимир Зеленский и генеральный прокурор Юрий Луценко виноваты в обстреле украинского телеканала. По мнению партии, именно они начали разжигать враждебность к украинским каналам.

В Киеве обстреляли телеканал из гранатомета

Представители пресс-службы сообщили, что исполнителями атаки были радикалы, которые чувствовали свою безнаказанность при бывшем главе государства Петре Порошенко, поэтому они считают, что при новом президенте им тоже всё можно, - передаёт РЕН ТВ со ссылкой на украинские источники.

Ранее сообщалось, что в Киеве здание телеканала "112 Украина" было обстреляно из гранатомета минувшей ночью. Дело было квалифицировано как террористический акт.