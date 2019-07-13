Украинский генерал задумался об укреплении армии после учений России в Крыму

Украинского генерала, экс-главу СБУ и лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко поразил масштаб совместных тактических учений Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации России в Крыму. Он считает, что это была ответная реакция на завершение украинско-американских учений Sea Breeze 2019.

Игорь Снешко выразил опасение, что украинской армии будет нечего противопоставить РФ в случае её нападения на территорию. По его словам, у государства есть части, которые "по сей день недоукомплектованы" и задумался об укреплении ВСУ.

"Были учения в Крыму – две тысячи российских десантников из 7-й горной десантно-штурмовой дивизии десантировались в первый раз за этот год, сорок самолетов Ил-76", - передаёт слова генерала РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Напомним, что летно-тактические учения проходили в четверг, 11 июля, в восточной части Крыма. 2,5 тысячи военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения приземлись с высоты 600 метров на площадки приземления "Охчи-Оба" и "Найманская". Отмечается, что солдаты после десантирования отрабатывали новые военные манёвры.