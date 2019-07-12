Зеленский лично рассказал, о чем говорит с Путиным по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский лично рассказал о содержании разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский после телефонного разговора с Путиным встретился в Кривом Роге с матерями украинских моряков, которые были задержаны в Керченском проливе.

По словам Зеленского, его главный вопрос Путину был "вернуть всех ребят, готовы ли они отдать их". Он уверяет, что требовал, чтобы все были возвращены.

Видеозапись встречи Зеленского с родственниками задержанных в России моряков опубликовала журналистка Ольга Скабеева в Telegram-канале и о ней информируют украинские СМИ.

Как отметил Зеленский, украинские власти волнует не только минский процесс, не только нормандский процесс, - передает РБК. Украинский президент подчеркнул, что, если он и дальше будет обсуждать этот вопрос с Москвой, у него "корона с головы не спадет". "Жизни ребят наших — самое главное", — сказал Зеленский.

11 июля Путин и Зеленский провели первые телефонные переговоры с момента вступления последнего в должность президента Украины.

В пресс-службе Путина сообщается, что с Зеленским "обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц". Достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов.

Обсуждалась также возможность продолжения контактов в "нормандском формате".