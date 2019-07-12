В Ватикане вскрыли две могилы из-за девушки, пропавшей более 30 лет назад

Две могилы на историческом Тевтонском кладбище Ватикана вскрыли в поисках останков пропавшей в 1983 году девушки. Об этом сообщил временный глава службы печати Святого престола Алессандро Джизотти.

Ранее родным Эмануэлы Орланди позвонил неизвестный и сообщил, что девушка была убита кем-то из Ватикана, и ее тело могло быть захоронено в одной из этих могил. Однако оба захоронения оказались пустыми.

"Действия на Тевтонском кладбище в рамках следственных поручений по делу Орланди завершились. Поиски дали отрицательный результат: ни останков, ни погребальных урн найдено не было", - заявил Джизотти.

Могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах. Вскрытие согласовал суд Ватикана. Отмечается, что родственникам принцесс заранее сообщили о необходимости следственных действий.