Уничтожение позиции украинских военных под Донецком ракетой ДНР сняли на видео

В интернете опубликовали новое видео применения бойцами ДНР противотанкового ракетного комплекса в зоне конфликта в Донбассе. Ролик появился некоторое время назад на YouTube-канале «Сводки ополчения».

На выложенных кадрах запечатлено, как ракета уничтожает позицию Вооруженных сил Украины под Донецком. Когда сделана запись, не уточняется.

Прокомментировавший ролик спикер Народной милиции ДНР Даниил Безсонов отметил, что по ВСУ продолжают работать «марсиане». Безсонов призвал верить в них, пишет издание «Русская весна».

Ранее в пятницу в Донецке назвали число уничтоженных за прошедшую неделю украинских силовиков.